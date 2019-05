Naine leidis aiast «deemoninaha»

Kohe hakati pakkuma erinevaid variante alates banaanikoortest kuni tulnukani, teatab thesun.co.uk.

Pilti vaadanute sõnul on eristatavad keha, jäsemed, nina ja hambad ning selle tõttu pakuti, et tegemist on kurikuulsa deemonliku olendi chupacabraga. Legendi kohaselt on chupacabra vereimeja, kes eelistab koduloomi, kuid ei ütle ära ka inimestest.

Oli neid, kelle arvates on see surnud ja ärakuivanud koer, eelkõige taks, kelle pikkus on umbes 90 sentimeetrit.

Taksikoer. Pilt on illustreeriv FOTO: Per Klaesson / BILDHUSET/Scanpix

«See olend on pruuni värvi, temast tundub järel olevat vaid nahk. Titusville’i piirkonnas ei ela selliseid loomi, kes surnuna tumepruuni banaanikoori meenutaksid,» sõnas naine.

Garrahani piltide kohta tuli üle 100 kommentaari, millest osades arvati, et tegemist on kas väikese alligaatori või sisalikuga.

Naine saatis fotod ka Florida kalandus- ja looduskaitseametile, et saada ekspertide arvamus. Sealt öeldi, et tõenäoliselt on tegemist surnud opossumiga.

Opossum. Pilt on illustreeriv FOTO: © Fabrizio Bensch / Reuters/Scanpix

Garrahani teatel ei ole ta oma aias varem kummalisi loomi märganud ja ta ei tea, kuidas see sinna sattus.

«Minu aed on üsna suur ja ma ei uuri iga päev kõiki nurki. Selle tõttu sai see «deemon» seal pikka aega olla,» teatas ameeriklanna.