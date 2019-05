Video: uksekaamera jäädvustas, kuidas madu hammustas meest peast

Heywood ei näinud, milline madu teda hammustas ja tal käis peast läbi mõte, et äkki oli tegemist mürgise maoga.

«Järgmine mõte oli, et äkki pean minema haiglasse kontrolli,» lisas mees.

Sõber Copeland oli üllatunud, kui nägi Haywoodi uksest sisse komberdamas, pead kinni hoidmas ja karjumas, et teda hammustas madu.

«See oli ehmatav, see madu oleks võinud rünnata ükskõik keda, kes sellest uksest liikus,» lausus sõber.

Copeland viis sõbra haiglasse ja kontroll näitas, et tegemist ei olnud mürgise maoga. Medtöötajad andsid talle ravimeid ja tegid hammustuskoha puhtaks.

Copelandide juurest kostnud kisa kuulis naabruses elav mees, kes arvas, et Copelande rünnatakse ja ta võttis haamri kaasa. Ta sai naabrilt teada, et seal on madu.