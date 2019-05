VIDEO Nagu filmis: politsei arreteeris mõrvades kahtlustatava piloodi vahetult enne lendu

American Airlinesi 51-aastane kapten Christian Richard Martin arreteeriti reisijate silme ees ning paljud lennujaamas olnud võrdlesid olukorda stseeniga mõnest põnevusfilmist, teatab cnn.com.

Kentucky prokuröri Andy Besheari teatel kahtlustatakse Martinit abielupaari, Calvin ja Pamela Phillipsi ning paari naabri Edward Dansereau mõrvas.

Politsei leidis Calvin Phillipsi surnukeha 18. novembril 2015 ta kodust Pembroke’ist. Mehel oli mitu kuulihaava.

Ta naise ja naabri jäänused olid elukohast paar kilomeetri kaugusel maisipõllul põlenud autos.

Martini advokaadi Tucker Richardsoni sõnul ei usu piloodi pereliikmed, et ta on mõrvar. Advokaat lisas, et Martin on olnud korralik kodanik ja pärast 11. septembri 2001 terrorirünnakuid liitus USA õhujõududega.

Martin sõnas meediale, et kui ta oleks talle esitatud kahtlustusest varem teadnud, oleks ta end ise vabatahtlikult võimude kätte andnud, sest ta ei ole kedagi tapnud.

American Airlinesi piloot Christian Richard Martin, keda kahtlustatakse kolme inimese mõrvas FOTO: / AP/Scanpix

Calvin ja Pamela Phillipsi ning Edward Dansereau perekonnad on arvamusel, et Martin on tapja, kuid nad ei põhjendanud, millistel andmetel nende sisukoht põhineb.

Piloodi arreteerimist nägid ka Ashley Martin, kes ei ole kinni peetud piloodi sugulane, ja ta ema Frances Wise. Nad ootasid lendu Louisville’ist Charlotte’i.

«Me oleksime sattunud nagu filmivõtetele. Mitte just iga päev ei näe piloodi arreteerimist. Arvasime, et ta peeti kinni, kuna oli purjus. Alles hiljem saime teada, et teda kahtlustatakse mõrvades,» sõnas Ashley Martin.

Naise sõnul üllatas teda see, et need mõrvad leidsid aset kaua aega tagasi ja alles nüüd jõudis politsei kahtlusaluse jälile.

Martin on vahi all, teda ei vabastatud kautsjoni vastu. Pilooti ootab lähiajal ees esimene kohtu ette astumine.

American Airlinesi juhid kommenteerisid nende firma piloodi arreteerimist napisõnaliselt.

«Saime oma töötajale esitatud kahtlustusest teada vahetult enne tema arreteerimist. Meile on kõige tähtsam töötajate hea maine ja reisijate turvalisus, teeme politseiga koostööd,» teatasid esindajad.

American Airlines peatas juhtumi uurimise ja kohtu ajaks Martini töölepingu.