Paar läks lahku aasta alguses, mil Murutar sotsiaalmeedia vahendusel teatas, et jätkab üksikemana. Neitsov tunnistas samal ajal Anu Välbale antud intervjuus, et on sõltlane ja temaga kooselu on keeruline.



Nüüd on aga noored teineteist taasleidnud.