ELU24 TEL AVIVIS: Victor Crone andis bikiinidele autogrammi ning rääkis purjus ajakirjanikest

Elu24 uuris muusikult, kuidas tal Tel Avivis läheb ning kuidas talle Iisraelis meeldib? «Toit on suurepärane, ilm on väga hea. Ma ütleks, et võib-olla teenindus pole siin kõige parem. Muidu ütleks, et kõik muu on väga lahe, käisin ka Jeruusalemmas. See koht oli väga lahe, eriti just ajaloolise tausta tõttu,» rääkis Victor.

Muusiku sõnul läheb tal muidu väga hästi, kui välja arvata mõned tehnilised probleemid. «Täna hommikul oli mul proov ning meil oli probleeme lavasõuga, nagu te vist juba teate.»

Elu24 uuris ka, kuidas asjad sellega hetkel on? «Ma olen oma osa teinud ja tunnen, et olen sellega rahul. See on suur kergendus, et kõik tehtud on. Eks vaatame nüüd, milline lõpptulemus välja näeb.»

Ka tuli muusikuga jutuks Eurovisiooni finaal ja Elu24 uuris, kas Victor julgeb meile juba finaalis kohta lubada? «See on raske küsimus. Ma saan öelda vaid seda, et ma annan endast siin parima ja võitlen kõige eest. Ma anna endast parima, et olla heas vormis. Mul on hea meel siin olla.»

Ka uuris Elu24, kuidas meediaga lood on? Kas ajakirjanikud on Victorilt ka midagi hullumeelset küsinud? «Ma arvan, et midagi hullumeelset polegi küsitud. Sõltub muidugi, mida sa pöörase all silmas pead. Kõik on tegelikult väga toredad olnud.»

«Mõnedel pidudel on osad tüübid liiga purjus ja siis on nagu, et teeme seda mõnel teisel päeval, mine koju ja maga. Muidu on kõik väga professionaalsed olnud…» rääkis Victor, kes ise on üritusel alkoholi ei tarbinud.