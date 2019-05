Video: naljamehed monteerisid miljardärist ettevõtja Elon Muski näo beebi külge ja tulemus on uskumatu

Kõik sai alguse 11. juunil 2013, mil pereisa Andrew Schrock postitas YouTube'i video, kus ta oma pojaga mängib. Video on imearmas ning on praeguseks teeninud üle nelja ja poole miljoni vaatamise.

Raske öelda, kui palju vaatamisi Andrew'l enne selle aasta maikuud oli, aga kui 8. mail loodi tema video põhjal Elon Muski paroodia, siis võib eeldada, et Andrew video vaatamise numbrid lendasi taevasse, sest paljud tahtsid teada, mis videol põhineb Muskist tehtud video.

Elon Muskist tehtud «beebivideo» on pärast postitamist teeninud ligi 90 000 vaatamist ja numbrid muudkui kasvavad.

Elon Muskist tehtud versioon. Ei teagi, kas see on armas või õõvastav.

Elon Reeve Musk (sündinud 28. juunil 1971 Pretorias) on Lõuna-Aafrika päritolu Ameerika Ühendriikide ärimagnaat, insener, leiutaja ja investor, kirjutab Vikipeedia. Ta on SpaceX-i asutaja, tegevjuht ja tehnoloogiajuht; Tesla, Inc.kaasasutaja, tegevjuht ja tootearhitekt; SolarCity esimees ja OpenAI kaasesimees. Samuti on ta ettevõtete Zip2 ja PayPal kaasasutaja. Seisuga jaanuar 2018 hinnati tema vara väärtuseks 22,5 miljardit USA dollarit, millega ta oli Ameerika Ühendriikides jõukuselt 39. inimene.