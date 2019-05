Jack Blackiga ühes filmis mänginud maadleja suri otse publiku silme all

51-aastane mehhiklasest maadleja Cesar Barron, kes kandis lavanime Silver King, kukkus Põhja-Londonis Roundhouse teatris põrandale ja suri. Mehe surma hetkel oli saal paksult rahvast täis. Mehhiko väljaande Record kohaselt suri Barron südamerabandusse ajal, kui ta võitles Juventud Guerrera või Youth Warriori vastu.

Pärast mehe surma on talle saadetud kümneid ja kümneid austusavaldusi, seda sealhulgas ka Jack Black, kellega maadleja filmis «Nacho Libre» koos mängis.

Jack Black filmis «Nacho Libre». FOTO: General / ©2006 TopFoto/ Scanpix

Ametivõimud kinnotasid, et Mehhiko maadleja suri eile otse sündmuskohal, kui esines etenduses «Greatest Show of Lucha Libre». Tunnistajad sõnasid, et kohtunik keeras Silver Kingi ühel hetkel areenil olles ka selili ja teadmata, mis oli juhtunud,luges kümneni, samal ajal kui vastane rõõmustas. Aga vaid mõned minutid hiljem tormasid areenile meedikut ja hakkasid maadlejat elustama. Suurema paanika vältimiseks saadeti publik saalist minema.

Üks tunnistajatest sõnas The Sunile: «Nad maadlesid ja siis läks midagi justkui valesti. Maadlemise ajal ei tundnud üldse, et nad oleksid sünkroonis olnud, ja siis [kui Silver King maha lebama jäi] hakkas teine maadleja teda elustama. Teised maadlejad hüppasid ka aitamiseks areenile ja nad võtsid šokimasina välja. See oli hirmus. Nad evakueerisid kõik inimesed, aga kiirabi saabus alles 20 minutit hiljem.»

World Wrestling Entertainment, mis on USA show-maadluse katuseorganisatsioon, oli üks esimesi, kes Silver Kingiga hüvasti jättis. «WWE on kurb, et üks Lucha Libre ning WCW tähti Silver King suri 51-aastasena,» kirjutasid nad teadaandes.

Silver King mängis 2006. aastal Jack Blacki kõrval filmis «Nacho Libre», kus Blacki tegelaskuju on mängib preestrit, kes õhtusel ajal maadlemas käib. Silver King mängis filmis Blacki rivaali.

Hollywoodi koomik kirjutas Instagrami kaasstaari kohta: «Cesar Gonzalez ... mine Jumalaga, vennas.»

Silver Kingi lahkumise järel on kaastundeavaldusi saatnud ka mitmed endised maadlejad nagu Ligero, Sean Waltman ja. Kassius Ohno.

Londoni kiirabi pressiesindaja kinnitas, et nad kutsuti teatrisse umbes 22:20.