Evelyn Sepp sai Taavi Rõivase kohta tehtud kommentaari peale pahaseks

Taavi Rõivasega on samamoodi. Igakord, kui ta teeb või ütleb midagi, mis tema vastastele ei meeldi, meenutatakse seda Malaisia juhtumit. Ja see on nõme, sest kõikide asjaosaliste jaoks on see seljataha jäetud.

«Oluline on mu meelest see, et me ei jääks ise kinni kulunud väljenditesse, mis ei aita keerulisi probleeme ei defineerida ega neile ka muutunud oludes lahendusi leida. Kordan juba viraliks muutunud ütlust, et omletist enam mune ei saa. Järelikult tuleb vaadata loosungitest mööda asjade ja nähtuste sisse palju sügavamalt ja tegeleda päris probleemidega. Ja kokkuvõttes: on asju, mida me saame muuta, ja neid, mida ei saa. Peamiselt saame me muuta muidugi vaid ennast ja enda suhtumist nähtustesse, ja mitte neid asju või maailma. Kellele järeldus ei meeldi, tõestagu vastupidist,» kirjutas Sepp postituse juurde.