Video: kaks prügivedajat püüdsid õnnetust teeseldes autojuhilt raha välja petta

58-aastane Wayne Nightingale sõnas kohalikule meediale: «Kui ta tee peal seisis, siis ma püüdsin temast mööduda. Sel hetkel viskas ta end minu auto peale ja teeskles, et ma sõitsin talle otsa. Aga ma teadsin, et ma ei puutunud teda. Minu ees olnud juht sõnas, et ta sai juhtunu videosse ja me leppisime kokku, et ta annab selle mulle õhtul edasi.»