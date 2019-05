Pildid: vaata, kuidas koheldakse töötajaid Huawei uuringute ja arenduse keskuses

Keskuses töötab ligi 30 000 töötajat ning on suurem kui Hyde Park Londonis. Läänemaalased saavad piltidelt näha, mis elu elavad inimesed, kes garanteerivad siinsetele inimestele iseenesestmõistetavad argiseadmed, vahendas The Sun.

Ühel pildil on näha, kuidas stressis noor töötaja kõigest väest liinitööd rabab teha. Teisel on näha, kuidas nad jõllitavad sööklas toidujärjekorras olles oma nutitelefone, et natukenegi päevast vaheldust saada.

Baas asub Songshan järve kaldal Dongguan lähedal Hiinas. Huawei tööstusküla kannab hüüdnime «härja sarve laager».

Hiinlastele omaselt on ka see laager «järgi tehtud» muus maailmas juba eksisteerivast. Üks baasi sektor on inspireeritud Prantsusmaa pealinnast Pariisist, teised Fribougist Šveitsis, Heidelbergist Saksamaal, Brüggest Belgias ja Oxfordist Inglismaal.

Iga tsoon on omavahel ühenduses rongidega, mis on imporditud Šveitsist.

Huawei president Ren Zhengfei sõnas: «140 aastat tagasi oli maailma kese terase tõttu Pitssburghis, 70 aastat tagasi oli maailma kese autode pärast Detroidis, aga nüüd? Ma ei tea, aga see on detsentraliseeritud. Firmad kolivad sinna, kus kulud on madalad, sest kõrged kulud vähendavad sinu konkureerimise võimet.»

Huawei on läänemaailmas hakanud valitsustele palju huvi pakkuma, kuna Theresa May andis Hiina firmale hiljuti loa rajada osa Suurbritannia 5G võrgustikust. USA valitus, aga ei lase Hiina tarkvara enda tegemiste juurde, ja soovitab UK-l ja Austraalial sama teha.