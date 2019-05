Hispaania telesaade õnnitles Sussexi-beebi sünni puhul vale meest

Lapse isa on 34-aastane prints Harry, kuid saade edastas õnnitlused briti lauljale, 25-aastasele Harry Stylesile.

Saates oli prints Harry, hertsoginna Meghani ja nende poja piltide juures näha teksti, milles õnnitleti Harry Stylesi ja Meghanit.

Sussexi hertsoginna Meghan ja prints Harry tutvustasid oma poega 8. mail FOTO: Scanpix / Supplied By Capital Pictures

Twitteris kommenteeritakse seda apsakalt ja selle kohta levivad naljapildid.

Populaarset Cuéntamelo Ya! saadet on lisaks Hispaaniale näha ka Mehhikos.

«Kuidas see on võimalik. Harry Styles on järsku prints, ta on abielus ja lapse isa,» oli üks kommentaar.

Harry Styles FOTO: Joel Ryan / AP/Scanpix

Teine muigas, et tema andmetel oli Styles juba sünnilt kuningliku pere liige.

Veel üks tviit oli, et ei ole vahet, milline Harry on lapse isa, peaasi et see on Harry.

Oli veel üks, kes viitas muusikale: «Loodan, et laps on pärinud oma isa musikaalsuse».

Teada on, et Harry Styles oli 6. mail, mil kuninglik beebi sündis, The Metropolitan Museum of Art kostüümiinstituudi galal New Yorgis.

Harry Styles 6. mail 2019 The Metropolitan Museum kostüümiinstituudi galal FOTO: Laurent VU/SIPA /Scanpix

Tegemist ei ole ainsa apaskada, mis on seoses Sussexi-beebi sünniga tehtud.

Briti kuningliku pere leheküljel avaldati, et Archie Harrison Mountbatten-Windsori vanemad on prints William ja Cambridge’i hertsoginna Catherine. See viga parandati ja teatati õiged vanemad, kes on prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan.

Harry ja Meghani poeg sündis 6. mai varahommikul. Poisi sünnikaal oli 3,2 kilogrammi.