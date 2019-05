Prints Harry rääkis poja sünni järel oma ema kaotusest

Harry abikaasa, Sussexi hertsoginna Meghan jäi koju Frogmore Cottage’sse imiku eest hoolitsema, talle on abiks nii ta ema Doria Ragland kui meditsiinitöötajad, teatab people.com.

Prints Harry kohtus Haagis 31-aastase hollandlasest endise sõduri ja sõjaveterani Dennis Van Der Stroomiga, kes on seotud Invictus Games korraldamisega ja kes ise 2020. aasta mängudel võistleb.

Sõjaveteran Dennis Van Der Stroom (vasakul) ja prints Harry sõitmas haagis ratastega ja reklaamimas Invictus Games mänge FOTO: PATRICK VAN KATWIJK / AFP/Scanpix

Nad käisid Haagis jalgratastega sõitmas, rääkides nii tulevastest mängudest, kuid ka eraelulistel teemadel.

Hollandlase sõnul rääkis Harry talle nii oma vastsündinud pojast Archiest kui ka emast, printsess Dianast, kes hukkus 31. augustil 1997 Pariisis toimunud autoõnnetuses. Harry oli siis vaid 12-aastane.

Printsess Diana 1997. aastal mõni aeg enne oma surma FOTO: John Stillwell / PA Wire/PA Images/Scanpix

Van Der Stroomi teatel on tema ja Harry elu mõnevõrra sarnane. Hollandlase abikaasa ootab nende esimest last ja ta ema on samuti surnud.

«Harry sõnas, et poeg on ta elu keskpunkt ja ta tahab võimalikult palju oma lapsega koos olla. Mina ütlesin, et veel paar kuud tagasi võitlesin posttraumaatilise stressiga, kuid mu naise lapseootus andis elule uue suuna,» meenutas hollandlane.

Van Der Stroomi teatel lisas Harry, et ema, printsess Diana surm lõi tal jalad alt ja selle tõttu oli tal teismelisena mässuperiood ning ta otsis pikka aega oma kohta.

Sõjaveteran Dennis van der Stroom (vasakul), prints Harry (keskel) ja Hollandi kaitseväe kindralleitnant Mart de Kruif sõitmas haagis jalgratastega ning reklaamimas 2020 Invictus Games mänge FOTO: PATRICK VAN KATWIJK / AFP/Scanpix

«Rääkisin Harryle, et ka mina jäin varakult oma emast ilma ja see oli raske. Me mõlemad teame, kuidas on kasvada ilma emata. Elu ei olnud siis nii turvaline, kui oleks olnud koos emaga. Me mõlemad igatseme oma ema,» lausus hollandlane.

Mehed rääkisid ka sellest, et ema surmale järgnes üksilduse ja mahajäetuse tunne.

«Harry sõnas, et oma töö kaudu kohtub ta paljude inimestega, kes on kaotanud noores eas ema, isa, venna või õe. Ta on kuulnud nende lugusid ja nüüd kuulis minu oma öeldes, et tal ei ole enam nii valus, sest teiste lood on talle toeks,» meenutas hollandlasest ekssõjaväelane.

Prints Harry ja Hollandi printsess Margriet 9. mail 2019 Invictus Games tutvustussündmusel Haagis FOTO: WERF/PICTURE PRESS EUROPE/SIPA /Scanpix

Invictus Games avamissündmusel osales ka Hollandi printsess Margriet, kes õnnitles Harryt poja sünni puhul ja kinkis ta pojale body.

Invictus Games on sõjaveteranide mängud, milles teenistuses vigastada saanud võistlevad mitmel spordialal.

Prints Harry poolt asutatud Invictus Games toimus esmakordselt 2014. aasta septembris Londonis.

Teised Invictus Games mängud leidsid aset 2016. aastal USAs Floridas Orlandos ja kolmandad 2017. aastal Kanadas Torontos. 2018. aasta sõjaveteranide mängud toimusid Austraalias New South Walesis Sydneys.

Kanadas toimunud mängudel oli prints Harryt näha koos oma tulevase naise Meghan Markle’iga.

Neljandad Invictus Games mängud leiavad aset 2020. aastal Hollandis Haagis.

Prints Harry rääkimas Haagi 2020 Invictus Games korraldusmeeskonda kuulujatega FOTO: George Rogers/SIPA/SIPA /Scanpix