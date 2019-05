Kolleeg on kõrvalsuhtest üllatunud: Sireti ja Martin Repinski elu näis idülliline

Aasta alguses kirjutas Põhjarannik, et perekond Repinski ümber levivat kuulujutud, nagu peaks nad plaani lahutada. Väidetavalt oli põhjuseks Jekaterina Vassiljeva, Martini kaunis kolleeg Jõhvi volikogust, kellega veedeti aina rohkem aega töö ning ka vabal ajal. Nii Martin kui ka Piret kinnitasid toona, et kuuldused ei vasta tõele. Martin Repinski nahutas teemapüstitajat oma sotsiaalmeediasse tehtud postituses.

Martin Repinski sotsiaalmeediasse tehtud postitus, milles väitis ta, et tema ja Sireti abieluga on kõik korras.



Martin Repinski kolleegi teatel on paari lahkuminek igal juhul üllatav. «Neid koos nähes tundub, et nende abielus on kõik kõige paremas korras,» tunnistab ta Elu24le. «Siret on muidugi väga pragmaatiline inimene, aga siiski,» lisab allikas juurde.