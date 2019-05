Eestis elav moslem ramadaanist: elu muutub sel ajal imelikumaks, aga see on tehtav

Ramadaan liigub igal aastal kümme päeva tagasi ning eestlasest moslem Kristi Ockba kinnitas, et mõni aasta tagasi oli seda veel raskem järgida – püha sattus samale ajale jaanipäevaga, mil päev on kõige pikem.

«Elu muutub sel ajal imelikumaks, aga see on tehtav,» ütles ta ja kinnitas, et nälg ja janu tuleb sel ajal muidugi peale. «Vesi ei maitse kunagi nii magusalt, kui sa oled paastunud ja võtad esimesed lonksud.»