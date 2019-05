Galerii: särasilmne Ariadne esitles uut suvesooja lugu

Uus lugu tähistab Ariadne koostöö algust muusikaettevõtetega Made in Baltics & Sony Music.

Ariadne meenutab, et kui ta eelmisel aastal mõningate demodega Made in Balticsi tiimile külla läks, siis nad olid just ette valmistamas oma koostööd Sonyga.

«Nad palusid mul natuke kannatlik olla, aga leppisime kokku, et sügisel alustame juba tööd muusika kallal. Olen tänaseks teinud Helsingis juba mitmeid sessioone erinevate autorite-produtsentidega ja olen tulemuse üle super-õnnelik,» räägib ta. «Iga kord läksid lood aina paremaks ja paremaks. Mul on kaustas ägedaid lugusid juba terve albumitäis.»

Lugu «All In» kannabki Ariadne jaoks suuresti mõtet, et ta on nüüdsest «all In» muusika juures, läbi armastuslaulu võtme: «Olen väga elevil, sest olen pikalt muusikast eemal olnud ja on suurepärane olla selles maailmas tagasi. Loodan, et laul võetakse hästi vastu, kuid ikka on väike pinge peal, kas ikka mu jälgijatele/kuulajatele meeldib.»

Soome laulukirjutajad Møtions and Olavi Uusitalo märgivad, et Ariadnega oli stuudios super-lihtne koostööd teha: «Ta oli avatud erinevatele ideedele ja lubas neil katsetada. Arvasime, et stuudiosse tuleb noor laulja, aga ta oli äärmiselt professionaalne ning kiire.»