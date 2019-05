1000 rubla ja kohavahetus päästsid Aerofloti lennuõnnetuses naise elu

Tihhonova sõnas nüüd, et ta kuues meel ütles, et lennuki sabaosas võib ohtlik olla ja ta peaks lendama hoopis lennuki eesotsas.

«Leidsin, et tagasilend peab olema mugav. Mul oli algselt koht lennuki tagaosas. Kuid see tekitas hirmu ja külmavärinaid. Selle tõttu maksin 1000 rubla juurde, et saada vaba koht ees. See samm päästis minu elu,» sõnas venelanna.