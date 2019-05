23 kilogrammi kaotanud Kaire Vilgats avaldab kaalulanguse saladuse

«Olen viimasel ajal saanud palju komplimente oma välimuse kohta. Ja teate, Stockholmi dieet ongi see põhjus, miks ma kaalust 23 kilogrammi alla olen võtnud,» teatab laulja oma postituses.



Kaire sõnul on kõige olulisem toitumine, kuigi ta püüab ka rohkem liikuda. Naine on silma paistnud varemgi ülekaaluga võitluses. «Varasemad kaalukaotuspüüdlused on kippunud ühekülgseks jääma ja sealt on tavaliselt ka tagasilöögid tulnud,» tunnistab ta ja lisab, et tegelikult ei ole ta eesmärk olla hirmus sale, vaid tunda end hästi ja kergem olek selle tahab.

«Energiat on oluliselt rohkem ja suurimat uhkust tunnen näiteks selle üle, et jaksan pikka maad joosta ilma kehale liiga tegemata,» avaldab Kaire, kelle jaoks on kuus kilomeetrit pikk maa.



Naine on varasemalt rääkinud, et kaalutõus on talle masendavalt mõjunud ja ära on proovitud kõik kaalulangetusmeetodid. «Välja arvatud kahjulikud ja ohtlikud tabletid ning operatsioonid,» tunnistas ta.