Video: vene ametniku abikaasa tegi võidupüha puhul lühikestes pükstes postitantsu

С Днём Победы!!! 🙏 Кто сегодня идёт на парад? Как отмечаете этот светлый праздник? Мы с семьёй идём на парад, потом хотим все вместе куда-нибудь сходить. Куда именно, пока не решили... ——— #9мая #победа #деньпобеды #танцы #красота #щелково #щелковотанцы #танцыщелково #люблю #счастьеесть

A post shared by Yaxana (@yakovleva.ksana) on May 8, 2019 at 10:19pm PDT