Kas Meghan pani pojale nime Archie kassi järgi, üritades samas isaga ära leppida?

74-aastane Thomas Markle on aastaid kogunud kogunud Archie Comic Publications koomikseid, olles suur fänn. Selle koomiksisarja üks tegelastest on punaste juustega teismeline Archie Andrews.

«Varem oli Meghanil harjumus käia mööda antikvariaate, et neid koomikseid otsida ja isale kinkida. Kui nende suhe halvenes, siis ta seda enam ei teinud. Arvan, et pojale Archie nimeks panemine on Meghani viis näidata isale, et ta tahab temaga ära leppida,» lausus sõber.