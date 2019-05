Pildid ja video: Ühendkuningriigis leiti oma «Tutanhamoni hauakamber»

16 aasta pikkuse uurimine näitas, et tõenäoliselt maeti sinna 7. sajandi anglosaksi kuninga Saeberti (valitses 604 – 616) noorem vend Seaxa, teatab bbc.co.uk.

Briti arheoloogid asusid Prittlewellis Saxon King pubi ja Aldi ostukeskuse vahelist küngast radari abil uurima 2000. aastate alguses, kuid nad ei oodanud, et seal võib olla palju huvitavat.

Matmispaigas oli 40 eset, mis oli maetud printsile kaasa pandud. Leidude seas ol näiteks lüüra, kuldmünte, klaasesemeid, joogikarahvin ja ehteid, millest osa on pärit tänapäeva Süüria aladelt.

Seal oli ka jälgi puidust kastist, olles üks väheseid anglosakside puidukunsti näiteid, mis Ühendkuningriigist leitud on.

Arheoloogide sõnul viitavad hauakambris olnud esemed ja nende paigutus sellele, et seal viidi läbi matmisrituaal, millega lahkunu saadeti teispoolsusse. Hauda pandud asjad pidid tal aitama elujärgselt hakkama saada.

«Seal olnud esemed viitavad, et sinna maetu pidi olema kuninglikust soost. See on meie oma «Tutanhamoni hauakamber»,» sõnas MOLA juhtivarheoloog Sophie Jackson.