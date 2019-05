Briti komöödialegend Freddie Starr leiti oma Hispaania kodust surnuna

Freddie Starr oli 1970-1990. aastateni Suurbritannia üks suurimaid meelelahutajaid. Fännid armastasid tema totrat, metsikut ning ettearvamatut käitumist, kirjutas The Sun. Freddie tegi 2011. aastal kaasa tõsielusaates «I’m a Celebrity Get Me Out Of Here», seda vaid aasta pärast südameoperatsioonist taastumist. Aga sellele vaatamata lahkus ta džunglist halva tervise tõttu ning muutus üksikuks pärast seda, kui tema tagasitulek rambivalgusesse ebaõnnestust.