Pildid ja video: prantslane ületas Atlandi tünnis ja jõudis Martinique’ile

Pärast sõitu tahab ta koos perega puhata, kuid ta plaanib juba ka uusi seiklusi. Üks neist on ujumine üle La Manche’i ja teine on tünnisõit üle Vaikse ookeani. Kuna see on pikem teekond, siis ta loodab leida sponsoreid selle elluviimiseks.