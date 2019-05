Ed Sheeran ja Justin Bieber andsid koos välja ühise singli

Ed Sheeran teatas Instagramis: «Mina ja @justinbieber oleme valmis saanud uue laulu «I Don’t Care» . Loodan, et see teile meeldib x.»

Alates UK muusikamaastikule sööstmisest 2010ndal aastal on 28 aastane Suffolkist pärit multitalent võitnud oma võrratu laulukirjutamise oskusega, paeluva esinemisega ja lüürilise relatiivsusega fänne üle maailma. Saavutanud kolm UK esikoha albumit – «+» (2011), «x» (2014) ja «÷» (2017) – on Sheeran müünud maailmas üle 45 miljoni albumi. Edi kõige viimane album «÷», purustas ilmumisel globaalseid rekordeid ja sai UK mees-sooloartisti läbi aegade kõige kiiremini müünud albumi tiitli. LP sisaldas hulga rekordilisi singleid, mille hulgas «Castle on the Hill», «Perfect» ja loomulikult geniaalne «Shape of You»; millest sai esimene lugu üldse, mis kunagi saavutanud 2 miljardit Spotify striimi.