Heidy Purga: Eesti jätkusuutlikkuse usk on kultuuriusk

«Seda tööd oleks mul olnud palju keerulisem teha ilma paljude ERRi inimeste usalduseta, mis andis mulle tihtipeale kindlust olla mitte see kõige mugavam nõukogu liige. Ka mina arvan, et Eesti jätkusuutlikuse usk on kultuuriusk ning et just Eesti Rahvusringhäälingul on siin väga oluline roll kanda. Sestap on äärmiselt tähtis, et nii ERRi juhatusse ning ringhäälingunõukogusse kuuluksid inimesed, kes teevad kõik endast sõltuva, et meie identiteedihoidu oma panus anda,» lisas Purga ja ütles, et riigikogu kultuurikomisjoni aseesimehena hoiab ta ringhäälingunõukogul silma peal.