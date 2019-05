Räppar Metsakutsu teeb seda taas! Mees jookseb 335 kilomeetrit teatejooksu

Rada algab Suure-Munamäe jalamilt ja viib jooksjad läbi Rõuge, Otepää, Elva, Tartu, Palamuse, Porkuni, Tapa, Lehtse, Jäneda, Kõrvemaa, Raasiku, Maardu, finišiga Pirital. Tegemist on teatejooksuga, kus osalevad kümneliikmelised võistkonnad ning iga jooksja käib rajal 3 korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8-15km vahele ja ühe jooksja poolt läbitud kogudistants on 25-40 km. Võistkonnad on pidevalt liikumises ja jooksja võistkonnakaaslased sõidavad autoga järgmisesse punkti, kus toimuvad vahetused. Tegemist ei ole võistlusega ja võistkonnad ei võistle omavahel. Eesmärgiks on inspireerida inimesi liikuma ja külastada joostes Eesti kaunimaid paiku.

Alates tänasest on registreerimine avatud ka avalikkusele ning võimalik on kirja panna ka oma 10-liikmeline võistkond.

Tänavu on stardis juba mitmendat korda ka Rainer Olbri ehk Metsakutsu: «Vahelduseks on hea üksi nokitsemise asemel koos tiimiga joosta. Lisaks nende päevade jooksul sa ei mõtle mitte ühegi olme probleemi peale. Puhastab keha ja vaimu.»

Samuti võtab osa spordientusiast Liis Velsker: «Möödunud aastal ei saanud ma kahjuks osaleda seega teadsin, et pean sellest sel korral osa saama. Tegemist on korraliku eneseületusega ning lõplikult müüs idee maha mulle see, et eelmisel aastal osalenud jäid kogu üritusega nii rahule.»

Start on 30. juuni hommikul ja finišis ollakse järgmise päeva õhtuks.

Enne registreerimist palume tutvuda üritusejuhendiga, mille leiab aadressilt http://www.treenime.ee/tipusttopini2019/