BBC ajakirjanik lasti kuningliku beebi rassistliku solvamise eest lahti

Danny Baker, kes säutsu kiiresti kustutas ja selle eest avalikult vabandas, vihjas pildiga Archie Harrisoni segarassi päritolule. Kuigi lapse isa prints Harry on täisvereline valgerassi esindaja, siis lapse ema Meghan Markle on mulatt. Tema isa on valgenahaline ja ema tumedanahaline. Selle tõttu on verivärske kuninglik beebi 25% mustanahaline.