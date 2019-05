Galerii: Adidas tähistab poole sajandi täitumist

Adidase juhatuse kogunemisel pidas väikese kõne ka firma tegevjuht, taanlane Kasper Rørsted. Endisel amatöörist käsipalluril on ärikraadi nii Kopenhaageni kui Harvardi ärakoolist.

Kaubamärk registreeriti siis, kui Adolf Dassler asutas 1949 eraldi ettevõtte. See on kombineeritud tema hüüdnimest ning perekonnanime esitähtedest. Kaubamärgi nimi on kokku pandud Adolf Dassleri hüüdnimest Adi ning tema perekonnanime esimestest tähtedest.