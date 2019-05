Helen Adamson tõestab selle rannapildiga taas, et on tõeliselt ilus naine!

Kui palju lihtsam on elada, kui sa hakkad aru saama, et sa ei vastuta mitte kuidagi teiste inimeste reaktsioonide ja tegude eest. Kui seda endale tõeliselt teadvustada, muutub elu kardinaalselt! ☆ Minu elus on olnud üheks läbivaks õppetunniks just sellest aru saamine ja kokku puutumine inimestega, kes oma tegude ja sõnade eest vastutust ei võta. Ja loomulikult ühel hetkel see sama inimene olemine! ☆ Minu terapeut selgitas mulle väga ilusti seesugust käitumismustrit. Kui inimene ei võta iseenda eest vastutust, murrab näiteks mõnda lubadust või käitub oma tegudes sõnadele vastupidiselt ja kui seesugust teguviisi esile tuua ning selgitusi küsida kordub üsna selge muster. ☆ Inimene kes on lubadust murtnud, võiks ju tunda end pahasti ja vabandada, aga kui ta ei vastuta selle eest mida ta teeb, siis tavapärane reaktsioon on hoopis küsimuse esitataja süüdistamine. Mitte, et mina tunnen end süüdi, vaid, et sina süüdistad mind. ☆ Kas olete sellega kokku puutunud või ehk isegi nõnda käitunud? Mina saan küll öelda, et olen olnud mõlemal poolel. #deadsea #airbaltic #israel 📸@kairesaarep

