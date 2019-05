Sussexi-beebi Archie Harrison ei saanud ühtegi tiitlit

Briti meedia teatel langetasid lapse vanemad otsuse, et nad soovivad talle võimaldada normaalse lapsepõlve ning tiitel oleks segavaks ja takistavaks asjaoluks.

Õukonna asjatundjate arvates hakatakse selle lapse poole hiljem pöörduma Master Archie, mitte ei nimetata teda tiitliga krahv või lord.

Sussexi hertsoginna Meghan ja prints Harry näitasid 8. mail esmakordselt oma poega FOTO: Scanpix/ ZUMAPRESS.com

Prints Harry, kes on ka Sussexi hertsog, oleks saanud esmasündinule anda Dumbartoni krahvi tiitli, mis on ta enda üks kõrvaltiitlitest.

Samuti loobus ta nimetamast oma last Lord Archie Mountbatten-Windsor ja seda eesmärgil, et kui tulevikus sünnib talle näiteks õde, siis ei oleks õel tiitlit ja see tekitaks ebavõrdsuse.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor on Briti troonipärimises seitsmes.

Buckinghami palee kinnitas, et prints Harry ja hertsoginna Meghan kaalusid enne lapse sündi, kas kuninganna Elizabeth II nõusolekul anda talle mõni tiitel, kuid nad loobusid sellest.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor oma ema Sussexi hertsoginna Meghani süles. Juures on Meghani ema Doria Ragland, prints Harry, prints Philip ja Elizabeth II FOTO: Chris Allerton / AP/Scanpix

Esindaja lisas, et 1917. aastast kehtib seadus, mille alusel saab võimul olev monarh anda oma järglastele Tema Kuningliku Kõrguse printsi või printsessi tiitli. See kehtib ka prints Harry ja tema järglaste kohta.

Oletatakse, et kui Walesi prints Charles saab kunagi kuningaks, siis võivad Harry ja Meghan oma pojale tiitli andmist uuesti kaaluda.

Prints Harry on mitmes intervjuus ja dokumentaalsaates öelnud, et tal oli kuninglikus peres kasvades palju raskusi ja ta ei soovinud avalikkuse silma all olla, kuid pidi olema. Selle tõttu oli ta elus mässuperiood.

Prints Harry teatamas 6. mail 2019 Windsori lossi hoovil, et ta naine, Sussexi hertsoginna Meghan sünnitas poja FOTO: Steve Parsons/WPA-Pool/SIPA /Scanpix

Harry sõnas 2015. aastal, et tiitlite tõttu on ta pigem saanud kahju kui kasu.

«Kõige lihtsam oli mul sõjaväes, siis olin kapten Wales või semudele lihtsalt Harry,» selgitas sinivereline.

Briti kuninglikus peres on veel neid, kellel ei ole tiitleid. Kaks neist on Elizabeth II tütre, printsess Anne’i lapsed, Peter ja Zara Phillips. Nad on troonipärimises vastavalt 13. ja 16.

Olümpiaratsutajast Zara Phillips abiellus ragbimängija Mike Tindalliga ja kannab nime Zara Tindall. Ka tema kahel tütrel ei ole tiitleid.