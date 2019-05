Meghan Markle'i «raisakotkast» õde reageeris kuningliku beebi sünnile üsna ootamatult

«Mul on hea meel,» sõnas ta DailyMailTV-le. «Pere on pere. Ma arvan, et imeline on see, et see on ajalooliselt tähtis hetk ja kuigi täiskasvanutel on varasemalt tülisid olnud, meeldiks mulle näha, et kõik üritavad suhteid taastada,» teatas 54-aastane Samantha.

«Me oleme oliivioksa andnud, nüüd on Meghani kord,» lisas ta.

Prints Harry ja Meghan Markle poja Archie'ga. 8.05.2019 FOTO: Scanpix / WPA-Pool / SIPA / Scanpix

«Me kõik tervitame seda beebit - Markle'i pere, Raglandid, Sussexid ja Windsorid,» rääkis Samantha. «Geneetiliselt oleme kõik andnud panuse sellesse suurepärasesse poissi, kellest kasvab kahtlemata väga erakordne mees ja me tahaks seda teemat käsitleda ühe suure perena.»

Kuigi Samantha on varasemalt öelnud pahasti nii Harry'le kui Meghanile, jagub tal nüüd vaid kiidulaulu. «Tahan, et ta teaks, et tal on suur pere ning ta on osake ajaloost ning me oleme tema pärast elevil.»

«Me oleme õnnelikud Meghani ja Harry üle - ma olen tema üle väga õnnelik. Ma armastan teda, ta on mu väike õde ja see ei loe, mida oleme varasemalt üksteisele öelnud. Ta peaks tegema õige otsuse. Meg, ma tahan sulle öelda, et sul on siin (Ameerika Ühendriikides - toim) pere, kes on sinu pärast väga õnnelik.»

Thomas Markle FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Vaid kaks kuud tagasi rääkis Samantha oma poolõest Meghanist pahasti, kaitstes oma isa. «Ta on täiesti südametu või vastasel juhul ta teeks kõike, mis tema võimuses. Ta oleks armastav ja lahke, et veenduda selles, et ka eakana oleks tal (Samantha ja Meghani isal - toim) nii mugav kui võimalik.»