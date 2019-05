Video: arheoloogid leidsid 1000 aasta vanust kokaiini

Oletatavalt kuulus see kott šamaanile, kes kasutas narkootilis aineid enda vaimse seisundi muutmiseks ja rituaalide läbiviimiseks. Kotis olid samuti abivahendid, mille abil sai narkootilist ainet tarbida, kuid ka kolmest rebaseninast objekt, mille täpne kasutuseesmärk ei ole teada. Asjatundjads arvavad, et šamaan võis kasutada seda mingis rituaalis, mille abil ta suhtles teispoolsusega ja ennustas tulevikku.

«Andide piirkonnas on sajandeid tarvitatud psühhotroopseid aineid nii vaimsetel kui religioossetel eesmärkidel. Kuid varem ei olnud meil andmeid, et nad kasutasid mitmeid erinevaid aineid ja võisid neid ka omavahel segada. Nüüdne leid on Lõuna-Ameerika arheoloogilistest paikadest leitud narkootikumileidudest suurim,» teatas USA Penni ülikooli antropoloog Jose Capriles.

Arheoloogide sõnul oli kõige huvitavam see, et kottides olnud psühhotroopsed ained olid pärit taimedest, mis ei kasva matmispaiga piirkonnas. Need jõudsid sinna kas kaubavahetuse käigus või tõid isikud, kelle haudadest need leiti, oma reisidelt neid kaasa.