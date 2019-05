Kas prints George ütles kogemata juba aasta alguses, mis Harry ja Meghani laps nimeks saab?

Harry ja Meghani poeg sündis 6. mail ja sai nimeks Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Briti meedia meenutas nüüd jaanuarikuist juhtumit, kui viieaastane prints George oli koos oma vanaema Carole Middletoni ja noorema õe Charlotte’iga jalutamas ning nad kohtusid pargis juhuslikult naisega, kes oli koeraga.

Naine tundis kuninglikud lapsed kohe ära, kuid viisakusest küsis nende nime.

Prints George’i vastus oli nii ta vanaema kui võõra naise jaoks üllatus.

«Prints sõnas, et ta nimi on Archie ja naeratas. Ma ei tea, miks ta oma õiget nime ei öelnud, kuid lastel on sageli nii hüüd- kui salanimesid ja ma arvasin, et ta ütles selle,» kommenteeris naine nüüd meediale.

Oletati ka seda, et Harryle ja Meghanile jäi kõrva, et George kasutab enda kohta nime Archie ja nad otsustasid selle panna oma pojale pärisnimeks.

See müsteerium ei pruugi kunagi laheneda, kuid Archie nime juured on saksa kultuuriruumis ja nimes Archibald, tähendades kangelaslikku, julget ja siirast.

Archie on Ühendkuningriigis praegu trendinimi, olles nii Inglismaal kui Walesis poistenimede seas 18. kohal. 1990. aastatel oli see nimi 130. kohal.

Kuningliku lapse teine eesnimi Harrison Suurbritannias nii populaarne ei ole, küll on see aga USAs, kust lapse ema, Sussexi hertsoginna Meghan pärit on.

Harrison tähendab «Harry poeg» (Son of Harry). Arvatakse, et see pandi isa, prints Harryt silmas pidades. Isa tegelik nimi on küll Henry, kuid teda hakati varakult Harryks kutsuma.

Tuntud Harrisonid on Indiana Jonesi ja Han Solot kehastanud ameeriklasest näitleja Harrison Ford ning inglasest jalgpallur Harrison Reed.

