Video: kas see on kõige veidram intervjuu, mis Victor Crone’iga tehtud?

Samsonov on suur Eurovisiooni lauluvõistluse fänn, kes on praegu juba Iisraelis Tel Avivis kohal. Eestis käis ta «Eesti laulu» ajal ning tegi enne finaalsaadet intervjuu rootslase Victor Crone’iga, kes hiljem teadupärast võitjaks osutus.

Esiteks küsib Samsonov, kas «Eesti laulul» osalemine on Victori jaoks kogemus või väljakutse, mispeale muusik vastab, et natuke mõlemat. Victori vastuste peale kõlab Samsonovi suust iseloomulik «mkay...», mis jätab mulje, et ajakirjanik pole vastustega kuigi rahul. Ühel hetkel küsib Victor isegi üle, kas Samsonov pole vastuse üle õnnelik.