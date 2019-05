Soomes avatakse kuulsuste allee, tähele pretendeerib mitu eestlast

Hollywoodi walk of fame’i ehk kuulsuste allee eeskujul rajatakse ka Tamperesse tänav, kus saavad oma tähekese kultuuriloos tähtsad ja silmapaistvad inimesed, vahendab Yle . Esialgu pannakse kõnniteele 11 staari tähekesed, kuus neist valitakse rahvahääletusel. Soomlaste Tähtikatu avatakse sel sügisel.

Kuulsuste alleele saavad koha muusikud, produtsendid ja heliloojad, kes on mänginud rolli Soome muusikaajaloos. See aga ei tähenda, et alleele pääsevad ainult soomlased: valik tehakse Tampere muusikaauhinna võitjate hulgast.