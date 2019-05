Helsingi all asub salapärane viinatunnel

Üks neist paikadest on Helsingi all asuv salapärane viinatunnel, mille ajaloos on nii miljoneid alkoholipudeleid, üleujutus kui sõjaks valmistumine, kirjutab hs.fi.

Helsingi all on kokku 200 kilomeetrit tunneleid, millest tuntuim on 600-meetrine Ruoholahti tunnel, mille kaudu transpordit alkoholi tehasest lattu. Tegemist on mahajäetud paigaga, kus on üsna niiske ja kus on aeg peatunud.

See tunnel ehitati 1970. aastatel, et transportida Salmisaari viinatehase toodangut Ruoholahdis asunud lattu. Sellele transpordiliinil oli inimesi vaja vaid alguses ja lõpus, et alkoholikastid teele saata ja teises otsas lattu panna. Ruoholahti lattu mahtus 80 miljonit pudelit.

Praegu on see tunnel Helsingi varjendite nimekirjas, inimesed saavad sinna minna sõja või mõne katastroofi eest varju. Soome rahvakaitse seaduse järgi peab see tunnel olema valmis inimesi vastu võtma 72 tunniga. Seel on olemas kraanivesi ja WC, kuid ka paigad, kus istuda.

Tunneli algne funktsioon ei olnud seotud inimeste kaitsmise, vaid viinahimuga.

«See tunnel ehitati suurusehullustuse ajel. Algselt plaaniti sellest veelgi suuremat tunnelit, millel on lisaharusid,» sõnas Open House Helsinki pressiesindaja Martta Louekari.

Ta lisas, et enamik helsinglasi ei tea linna all olevast viinatunnelist ja see kindlasti pakub huvi, kui sinna on Open House Helsinki ajal võimalik pääseda.

Ruoholahti viinatunnelit hooldab kinnisvarafirma Sponda, mille esindaja sõnul on see tunnel ajalooliste hoonete kõrval kindlasti populaarne.

«Tunnelid pakuvad huvi, sest need on salapärased, sageli on nendega seotud jutte ja legende. Sel nädalalõpul saavad huvilised selle tunneliga tutvuda,» lisas Louekari.

Tunnelit ei ehitatud valmis nii suurena, nagu plaaniti, sest ehitamise ajal märgati, et soomlaste alkoholijoomine ei suurenenud.

«Üha enam hakati eelistama õlut ja kangemat alkoholi joodi vähem. Seega ei olnudki vaja nii suurt tunnelit,» selgitas Open House Helsinki pressiesindaja.

Viinatunnelit ehitati viis aastat ja kui seda taheti kasutusele võtta, siis murdus ootamatult üleujutuse kaitsetamm ja vesi tungis tunnelisse.

«Kaitsetammi murdumise ajal ei olnud tunnelis kedagi ja keegi ei hukkunud, kuid tunnelit ehitanud firma Hellenberg läks pankrotti. Neil ei olnud enam võimalusi ega raha, et kannatada saanud osa taastada,» meneutas Louekari aastakümnete tagust sündmust.

Tunneli põranda all on vett, seda on näha seintel olevatest veepiiskadest ja tunda õhus oleva niiskusena.

1978. aastal avatud tunneli kasutamine lõpetati 1993, kui viinatehas viidi Salmisaarist teise kohta. Pärast seda sai sellest tunnelist varjend.

Open House Helsinki leiab aset 17. – 19. maini. Ruoholahti viinatunnelit saab külastada 19. mail kell 13.00 ja 14.00 algavatel ekskursioonidel. Ekskursioonid algavad Ruoholahti ostukeskuse peaukse juures.

Viinatunneli üks ots on praeguse Salmisaari kohtumaja juures ja teine ots Ruoholahti ostukeskuse juures.