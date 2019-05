Pildid: Meghan Markle ja prints Harry näitasid esmakordselt kuninglikku beebit!

Sussexi hertsogi ja hertsoginna Instagramis teatati, et kuninglik beebi sündis 6. mail kell 5.26 hommikul. Briti prints Harry oli sünnitusel naise kõrval.

Elu24 kirjutas 30. aprillil, et Buckinghami palee võis kogemata kuningliku beebi nime kinnitada. Nimelt avastasid fännid, et kuningliku perekonna kodulehel on reserveeritud lehed prints Arthuri, prints Jamesi ja prints Alexanderi nimele.