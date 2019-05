Pildid ja video: Inglismaal on kohtu all end Buchenwaldi printsessiks kutsuv neonats

Ühendkuningriigis on kohtu all neli noort neonatsi: 22-aastane Alice Cutter, 24-aastane Mark Jones, 23-aastane Garry Jack ja 18-aastane Connor Scothern. Pildil Alice Cutter

«Tutvusin iludusvõistlusel meestega, kes seda korraldasid ja me saime jutule. Juba mõne aja pärast olime sõbrad. Ma ei arvanud, et liitun millegi keelatuga. Veel vähem teadsin, et olen ka keelatud organisatsiooni liige, pidasin seda vaid meie sõpruskonnaks,» lausus noor neonats.

Jameson lisas, et neonatside grupeering teatas 24. juunil 2016, et nad korraldavad Miss Hitler võistluse ja Alice Cutter osales sellel iludusvõistlusel ja sai võidu.

«Ei ole kahtlust, et see grupeering tahtis selle iludusvõistlusega endale reklaami teha ja uusi liikmeid värvata. Üks osalejatest oli Alice Cutter, kes esines seal Buchenwaldi printsessi nime all. Tegemist oli iludusvõistlusega, mis solvas paljusid, kuna see viidi läbi natside ja neonatside egiidi all,» sõnas prokurör.