KUULA JA VAATA: Synne Valtri Band üllitas singli «12 kuud» - kas tegu on uue suvehitiga?

«12 kuud» muusika ja sõnad on kirjutanud Vahur Valgmaa ning selle on produtseerinud VHOT.

Paistab, et lugu on fännide poolt juba ka hästi vastu võetud. «Synne Valtri & Bänd, jätka ikka samas vaimus. Väga ilus laul, lemmik,» kirjutab üks fännidest kommentaariumis.

Samas on ka neid, kes nendivad loo naljakat pealkirja. «Inglastele peaks see hästi peale minema. Ma ei saa ikkagi aru, miks või mida need mehed siin teevad, see kõik ju elektrooniline muusika,» leiab üks kommenteerijatest.