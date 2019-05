«Troonide mängu» kohvitops ning teised seriaali- ja filmiapsakad

Teravsilmsetele fännidele jäi silma, et lisaks keskaegsetele karikatele oli Daenerys Targaryeni ees laual ka tänapäevane kohvitops, teatab bbc.co.uk.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et kas tõesti tähistati Öökuninga ja ta armee üle saavutatud võitu kange kohviga.

Daenerys Targaryeni juures oli näha kohvitopsi FOTO: twitter.com

«Troonide mängu» kohvitopsiäpardus ei ole esimene selline, vaid mitmetes ajalooainelistes seriaalides ja filmides on näha olnud tänapäevaseid esemeid.

2000. aasta menufilmis «Gladiaator» oli näha gaasiballooni.

Russell Crow gladiaator Maximusena filmis «Gladiaator» FOTO: Anonymous / AP/Scanpix

Režissöör Ridley Scotti linateoses mängis peaosa Russell Crow. Ta kehastas Ibeeriast pärit kindralit Maximus Decimus Meridiust, kes võitles germaani hõimudega. Maximus läheb pärast keiser Marcus Aureliuse surma vastuollu uueks keisriks saanud Commodusega. Maximusest saab gladiaator, kes astub Commodusele vastu.

Kaader filmist «Gladiaator», milles Russell Crowe kehastas Vana-Rooma kindralit Maximus Decimus Meridiust, kellest sai gladiaator FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Colosseumis toimund etendus-lahingus paiskub üks hobukaarik ümber ja selle all on näha gaasiballooni.

Filmi tegevus toimub 180. aastal pKr, kuid gaasiballoonid leiutatai alles 19. sajandil.

1995. aasta menufilmis «Braveheart» (Kartmatu) on näha Ford Mondeot.

Mel Gibson William Wallace'ina filmis «Braveheart» (Kartmatu) FOTO: Rights Managed / 20TH CENT FOX / Ronald Grant Arc/Scanpix

Mel Gibson kehastab selles linateoses šoti iseseisvuse eest võitlevat William Wallace’it. Üsna paljud imestasid siis, et ameeriklane pandi mängima kuulsat šotlast.

Kuid oli veel üks asi, mis filmi vaatajaid kulme kergitama pani. Ühe šoti-inglise lahingu ajal on lisaks hobustele näha ka Ford Mondeot. Siis kommenteeriti, et seal olid nii hobused kui hobujõud.

2014. aastal oli seriaali «Downton Abbey» reklaamfotol näha kaminasimsil plastikpudelit.

Ühendkuningriigis Berkshire'is asuv Highclere loss, kus võeti üles seriaali «Downton Abbey» FOTO: Simon Paulin / Svenska Dagbladet/Scanpix

Sarja taga oli kanal ITV, mille esindajad tunnistasid, et selline apsakas juhtus.

Reklaamfotol seisavad Hugh Bonneville (Robert Crawley) ja Laura Carmichael (Edith Crawley) kamina ees, lisaks ajalooliste esemete koopiatele on seal näha ka tänapäevast plastikpudelit.

«Downton Abbey» tegevus leiab aset väljamõeldud mõisas Yorkshire’is aastatel 1912 – 1926. Lugu räägib aristokraalikust Crawley perekonnast ja nende teenijatest ning sellest, kuidas ajaloolised sündmused nende elu mõjutavad.

Ühendkuningriigis hakati plastikpudeleid kasutama 1960. aastatel ehk üle 30 aasta hiljem kui toimub «Downton Abbey» tegevus.

Sarja produtsendid võtsid hiljem reklaamfoto sotsiaalmeediast maha, kuid seda apsakat ei ole unustatud.

Indiana Jonesi filmide geograafiaapsakad 1981 – 2008.

Harrison Ford Indiana Jonesina filmis «Raiders of the Lost Ark» (Indiana Jones kadunud laeka jälil) FOTO: Rights Managed / LUCASFILM / PARAMOUNT PICTURES /Scanpix

Režissöör Steven Spielberg tegi arheoloog Indiana Jonesi seikluste filmid, mis on seni populaarsed. Kriitikute sõnul oleks Spielberg vajanud geograafias järeleaitamisetunde, kuna neis filmides on mitmel korral kaartide ja riiginimedega mööda pandud.

Neis linateostes kehastas arheoloogi dr Henry Jones juuniorit ehk Indiana Jonesi Harrison Ford.

1981. aasta filmis «Riders of the Lost Ark» (Indiana Jones kadunud laeka jälil) toimub tegevus 1936. aastal ja selles on näha lennukit lendamas üle Tai ja Jordaania.

Kriitikute sõnul on seal näidatud kaardiga mööda pandud, sest Tai kandis kuni 1939. aastani nime Siam ja Jordaania oli kuni 1949. aastani Transjordaania.

Kaader filmist «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» (Indiana Jones ja Kristallpealuu kuningriik), milles kehastas arheoloog Indiana Jonesi Harrison Ford FOTO: David James / AP/Scanpix

Kuid Spielbergi geograafiateadmised ei olnud paremad ka 2008. aasta filmis «Kingdom of the Crystal Skull» (Indiana Jones ja Kristallpealuu kuningriik). Tegemist on neljanda Indiana Jonesi filmiga ja selles on näha lennukit 1957. aastal lendamas üle Belize’i. See riik kandis siis tegelikult nime Briti Honduras.

1985. aasta filmis «Back to the Future» (Tagasi tulevikku) on näha kitarri, mida 1955. aastal ei olnud olemas.

Michael J Fox Marty McFlyna filmis «Back to the Future» (Tagasi tulevikku) FOTO: / AP/Scanpix

Ajas rändamise filmis mängib peaosalist Marty McFlyd Michael J Fox. Ta elab 1980. aastatel, kuid läheb tagasi oma vanemate noorusaega, 1955. aastasse.

McFly satub oma vanemate keskkoolipeole, kus ta võtab kitarri ka kannab ette Chuck Berry pala «Johnny B Goode».

«Noored arvan, et te ei ole veel selleks valmis, kuid teie lapsed armastavad seda,» sõnab McFly enne esinemist.

McFlyl on käes kitarr Gibson ES-345, kuid seda tutvustati alles 1958. aastal.

Sama kehtib Berry pala kohta, mille esmaettekanne oli 1958. aasta märtsis.

Sarjas «Mad Men» (Pöörased) on näha, et peategelane Don Draper, keda kehastas Jon Hamm, vaatab 1964. aastal ameerika jalgpalli otseülekannet, mis toimus kõige vaadatumal ajal.

Jon Hamm Don Draperina seriaalis «Mad Men» (Pöörased) FOTO: Michael Yarish / AP/Scanpix