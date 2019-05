Norra uus tervishoiuminister: inimesed võivad suitsetada, juua alkoholi ja süüa punast liha palju tahavad

Listhaugi sõnul on igal inimesel õiguse elada sellist elu, nagu soovib ning tervishoiueksperdid ei peaks liigselt ettekirjutusi tegema, teatab yle.fi.

Ministri sõnul ei kavatse ta öelda, kuidas inimesed elama peaksid, kuid ta annab vajalikku informatsiooni, et nad saaksid selle põhjal oma otsus langetada.

«Enamik inimesi teab, mis on tervislik ja mis mitte, neile ei tule seda õpetada. Inimesed võivad suitsetada, juua alkoholi ja süüa punast liha palju tahavad, sest see on nende valik,» jätkas minister.

Norra tervishoiuminister Sylvi Listhaug FOTO: NTB SCANPIX / REUTERS/Scanpix

Listhaugi arvates on suitsetajatest saanud paariad, kellesse suhtutakse väga halvasti ja see on ebaõige.

Ministri sõnul on ta suitsetaja, ta ei häbene ega varja seda.

«Suitsetamisest on tehtud surmapatt, mille tõttu suitsejada tunnevad, et nad peavad oma harjumust varjama, et mitte kriitika alla sattuda. See on tobe,» jätkas Listhaug.

Norra uue tervishoiuministri arvates tuleks valitsusel inimesi informeerida, et igaühel on õigus ise valida oma elustiil. Listhaugi nägemuse kohaselt peaks Norra tervishoiustrateegia olema selline, et noortel ei tekiks suitsetamise vajadust ja täiskasvanud lõpetaksid suitsetamise, kuid mitte ähvarduste ja põlguse tõttu.

Norra tervishoiuminister Sylvi Listhaug FOTO: Stian Lysberg Solum / AFP/Scanpix

Listhaug, kes esindab Norra konservatiivset Progressiparteid (Fremskrittspartiet), oli varem justiits- ja migratsiooniminister, kuid pidi aasta tagasi sellest ametist oma äärmuslike vaadete tõttu taanduma.

Listahug kirjutas siis sotsiaalmeedias, et opositsioonis olevale Töölisparteile on tähtsamad terroristide õigused kui rahvuslik julgeolek.