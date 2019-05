Prantsuse kool võttis õpilasteks lambaid, et päästa klass sulgemisest

Õpetajad ja lapsevanemad protestivad selle vastu, registeerides 15 lammast õpilasteks, et vajalik õpilaste arv täis oleks, teatab francebleu.fr.

50 lammast koos karjuse ja karjakoeraga saabusid 7. mail kooli juurde. Karjusel oli ette näidata 15 lamba «isikutunnistused», mille alusel need neljajalgsed registreeriti esimese klassi õpilasteks.

Jules-Ferry koolis õpib nüüd 266 last ja 15 lammast.

Lambad. Pilt on illustreeriv

Õpetajad ja vanemad loodavad, et nende lambaaktsioonist on kasu ja haridusametnikud loobuvad 11. klassi sulgemisest.

Crêts-en-Belledonne’i linnapea Jean-Louis Maret kinnitas, et kool esitas lammaste kohta dokumendid ja seega saab neid ametlikult õpilasteks pidada.

Lapsevanemad pöördusid klassi sulgemise murega ka president Emmanuel Macroni poole, et laste miinimumarv klassis võiks olla 24, mitte 26.

«Meil on nüüd ka lambad ja enam ei pea mitte ühtegi klassi sulgema,» muigas kohalik lambakasvataja Gaelle Laval, kes käis klassi päästmiseks välja lambaidee.

Laval lisas, et Prantsuse haridusministeeriumit ja ametnikke huvitavad vaid numbrid, mitte laste heaolu.

«Lastele meeldib nende oma kool, sest see on väike ja kodune. Lisaks on õpetajatel aega nendega piisavalt tegeleda,» lisas Laval.