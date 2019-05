Kate Middleton rääkis intervjuus Harry ja Meghani beebi nimest

«Nagu William ütles, ootame me väga, et saaksime teda näha ja teada, mis tema nimeks saab. Nad (Meghan Markle ja prints Harry - toim) on mõlemad väga elevil ja me soovime neile vaid parimat. Lähinädalad on esimesel korral alati pisut hirmuäratavad, seega me soovime neile kõike head,» sõnas Kate Middleton.

Ta lisas: «See on tõeliselt eriline aeg, Louis ja Charlotte tähistasid just oma sünnipäevi ning see on suurepärane aastaeg, mil siia ilma last tervitada. Kevad on õhus.»

Kate Middleton ja prints William külastasid Londoni meremuuseumit. FOTO: Scanpix / PA Wire/PA Images

Ka prints William sõnas, et on väga elevil ning ootab juba, et saaks värske ilmakodanikuga kohtuda. «Mul on väga hea meel, et saan oma venda tervitada unepuuduses vaevlevate inimeste seltskonda, milleks on vanemaks olemine,» naljatles prints William.