PILDID ja VIDEO Pamela Anderson külastas vanglas olevat Julian Assange’i: ta on süütu ohver

Teda külastas seal ameeriklannast näitlejanna, sarjast «Rannavalve» tuntud Pamela Anderson, kelle arvates on ebaõiglane, et ta sõber vangistati kõrge turvalisusega vanglasse, teatab msn.com.

«Ma armastan teda ja ma vist ei suuda ette kujutada, mida ta on üle elanud. Ta ei ole toime pannud midagi sellist, et teda tuleks hoida kinni kõrge turvalisusega vanglas,» sõnas Assange’i kaitsesõnumiga pleedi kandnud Andserson hiljem ajakirjanikele.

«Julianil on ees pikk võitlus ja selle tõttu vajab ta meie tuge. Pakun talle oma tuge nii teda vanglas külastades kui talle sinna kirjutades. Tahan olla talle igakülgselt toeks. Temaga toimunu on ebaaus, sest ta riskis paljuga, kui tõe avalikustas,» sõnas näitlejanna.

WikiLeaksi toimetaja Kristinn Hrafnsson lisas, et tal on valus, kuna ta pikaajaline sõber, ajakirjanik ja intellektuaal on kuulutatud ohtlikuks ja pistetud kõrge turvalisusega vanglasse.

Assange elas seitse aastat Londonis Ecuadori saatkonnas, sest see riik andis talle asüüli. Selle aja jooksul külastas Anderson teda mitmel korral, tekitades jutte, et neil on suhe. Andersoni sõnul on Assange tema silmis väga julge mees ja nad on sõbrad. Assange ei ole oma väidetavat armusuhet Andersoniga kommenteerinud.