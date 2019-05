Pildid: heategevuse nimel Tallinnast Võrru jooksnud Joel Juht läbis distantsi valudes ja rakkus jalgadel

Tartusse taastuma sõitnud Juht sõnas, et turgutab end esmalt une, sauna ja massaažiga. Uutest sportlikest väljakutsetest ei tahtnud ta hetkel veel rääkida, kuid mainis, et põnevust toob elu küllaga – juulis sünnib Joelil ja tema elukaaslasel paari esimene laps. «Minu järgmine suurim eesmärk on olla hea isa, eks sealt näeb edasi, kui palju on mul aega ja jõudu suuri füüsilisi katsumusi ette võtta,» sõnas Juht.