VIDEO JA FOTOD! Luksusliku koduvilla müüki pannud Oleg Sõnajalg: selle koduga oli seotud unistused

Oleg Sõnajalg teatas, et otsus maju müüja tuleneb rahalistest kohustustest Eesti pankade ja koostööpartnerite ees.

Miiduranna elamurajoonis asuvate luksuslike elumajade küsivad Sõnajalad krõbedat hinda - veidi üle kolme miljoni euro, poolteist miljonit eurot ühe maja eest. Olgugi, et villad on müügis olnud vaid paar päeva, on Olegi Sõnajala sõnul huvi üles näidanud juba mitmed inimesed.