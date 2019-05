Video: Vene sotsiaalmeedias sahistatakse, et iluvõimleja Kabajeva poeg ja noor Putin on nagu kaks tilka vett

Vene kõmumeedia on juba aastaid spekuleerinud, et 66-aastasel Putinil on 35-aastase Kabajevaga salasuhe ja neil on laps.

Putin on seni kõik jutud, et ta on Kabajevaga suhtes või isegi temaga abiellunud, ümber lükanud.

Teada on, et Kabajeva poeg sündis 2015. aasta märtsis Šveitsi Ticinos kallis erakliinikus ja ka selle alusel arvatakse, et Putin võib olla selle lapse isa.

Sotsiaalmeedia kasutajate sõnul reedab Kabajeva poeg vanemaks saades, kes ta isa on ning lõpuks ei saa Kabajeva ja Putin oma suhet eitada.

Sotsiaal- ja kõmumeedias võrreldi Kabajeva poja fotot Putini noorema ea fotoga ning täheldati, et sarnasus on suur. «Nad on nagu kaks tilka vett,» kirjutas nii mõnigi kommentaator.

Vladimir Putin (vasakul) 1980. aastatel lõpul koos sõbraga FOTO: / RIA Novosti/Scanpix

Putin lahutas oma naisest Ljudmilla Putinast 2014, neil on kaks täiskasvanud tütart, Maria ja Jekaterina.

Ajaleht Moskovski Korrespondent teatas juba 2008, et Putinid on lahutanud ja Vladimir Putini uus kallim on iluvõimleja Alina Kabajeva ning nad abiellusid.

Putin lükkas selle jutu ümber ja väljaanne vabandas hiljem kontrollimata info avaldamise pärast.

Sellest hoolimata jätkusid kõlakad Putini ja Kabaejva väidetava suhte ümber.

Teada on, et Kabajeval on poeg, kuid väidetavalt on tal veel üks laps, kelle isa on samuti Putin.

Kabajeva on mitmel korral eitanud, et ta poja isa on Vladimir Putin.

Usbekistanist Taškendist pärit Kabajeva oli duumasaadik 2007 – 2014, praegu töötab meediafirmas Natsionalnaja Media Gruppa.

Alina Kabajeva duumasaadikuna FOTO: Krasilnikov Stanislav / ITAR-TASS/Scanpix