Pildid ja video: inimesed lasevad kallite lahkunute tätoveeringud eemaldada ja palsameerida

USA meedia teatel tegutseb Ohios Clevelandis firma Save My Ink Forever, mille asutas isa Michael Sherwood koos oma poja Kyle Sherwoodiga.

Neil on ka matusebüroo ja nad on kogenud palsameerijad.

Isal ja pojal tekkis uue äri idee sellest, et paljud nende matusebüroo teenuseid kasutanud inimesed küsisid, kas kuskil on teenus, mis võimaldaks surnud lähedaste tätoveeringud eemaldada, et need neile mälestuseks jääks.

Palsameeritud tätoveering FOTO: twitter

Sherwoodide andmetel on USAs umbes 45 miljonil inimesel tätoveering ning tätoveerituid on igas vanuses.

Sherwoodid leiutasid palsameerimisviisi, mille abil saab tätoveeritud nahka hästi säilitada.

Surnult eemaldatud ja palsameeritud tätoveering FOTO: twitter.com

«Oleme uurinud, kuidas maailma erinevates paikades on surnuid palsameeritud, kaasa arvatud Vana-Egiptuses. Tegime katseid erinevate ainetega ja lõpuks leidsime õige retsepti. Katse ja eksituse meetodit kasutades kulus palju aega, kuid tulemus on suurepärane,» teatasid isa ja poeg.

Kui lähedased soovivad, siis eemaldavad Sherwoodid surnult kirurgiliselt tätoveeringud. Need saadetakse laboratooriumisse, kus Sherwoodide palsameerimisretsepti järgi need palsameeritakse. Lõpuks pannakse palsameeritud nahk UV-kiirte eest kaitsva klaasi taha ja lähedased saavad selle nagu kunstiteose seinale riputada.

Kogu protsess kestab umbes kolm kuud.

Palsameeritud tätoveering FOTO: twitter.com

«Inimesed võivad hoida lahkunu tuhaurni kodus, kuid tätoveeringute pildid on esteetilisemad ja huvitavamad,» teatas Kyle Sherwood.

Sherwoodide teatel on neil üsna palju kliente, kelle lähedased andsid enne oma surma nõusoleku tätoveeringuga nahk eemaldada ja see alles jätta.

Tätoveeritud ja palsameeritud inimnahk FOTO: twitter.com

Üks nende klientidest oli Cheryl Wentzel, kelle abikaasa Chris Wentzel suri 2018. aastal haiguse tagajärjel vaid 41-aastasena.

Chris Wentzel oli tätoveerija ja tal oli palju tätoveeringuid. Ta testamendis on kirjas, et soovib oma tätoveeringute säilitamist pärast oma surma.

Ta sõnas naisele, et kulutas oma tätoveeringute tegemisele palju aega ja raha ning ta ei soovi, et need kaoksid koos temaga.

Proua Wentzel valis mehe kehalt välja kolm suurt tätoveeringut, mõlemalt käelt ja seljalt. «Tegemist on kunstiga. Kui vaatan neid tätoveeringuid, siis mul on tunne, et mu mees on ikka minuga. Ma suhtlen oma mehega iga päev,» teatas Cheryl Wentzel.

Surnute tätoveeringute eemaldamise ja palsameerimisega tegelev firma Save My Ink Forever reklaam FOTO: twitter.com

Tätoveering on inimese või looma nahapinna alla kantud tint, mis muudab naha pigmenti. Tätoveeringu tegemist nimetatakse tätoveerimiseks.

Inimestele tehakse tätoveeringuid põhiliselt kaunistamise eesmärgil.

Tätoveeringud on kandnud ajaloos erinevaid tähendusi – eesmärgiks võib olla hirmutamine, šokeerimine, identifitseerimine või lihtsalt keha kaunistamine. Samuti on tätoveeringutel olnud oluline kultuuripärandiline taust. Loodusrahvaile polnud tätoveerimine üksnes keha kaunistamine, vaid ka rituaalne toiming ja hõimu-, sotsiaalse kuuluvuse jm märkimise võte.