Paras kino: mehed saavad endale püksi väga jabura lisavarustuse

«Jäädvusta oma tipphetked,» seisab ettevõtte kodulehel. Samuti kirjutatakse seal, et tegemist on «maailma esimese peeniserõngaga, millele on lisatud ka kaamera». Toote saab endale soetada 143 euro eest.

Veebilehekülg www.cnet.com kirjutab ka reklaamist, millega toodet müüakse. Nimelt võib reklaamklipis näha meest, kes hüppab langevarjuga mäest alla. Ta kannab kunstpeenist, mis annab huvilistele võimaluse näha, kuidas kaamera töötab.

PS! Kaader on videost ning sellel on tegemist kunstpeenisega!

Sel moel reklaamitakse toodet kodulehel. Tegemist on kuvatõmmisega veebilehelt. FOTO: www.thecockcamera.com

«Kui filmida pikka aega, läheb kaamera soojaks,» hoiatab ettevõtte. «Toodet on siiski ohutu kasutada. Kui Cock Cam'i kasutamine muutub ebamugavaks, palun lõpetage selle kasutamine ja võtke ühendust meie tiimiga.»

Veebilehekülg www.cnet.com toob välja, et vidinal on ka Wi-Fi ühendus, mis võimaldab videod üles laadida ettevõtte loodud äppi, et inimesed saaksid neid hiljem vaadata või partneriga jagada.

Ettevõte Julz kinnitab, et videoid ei edastata mitte pilvele, aga konkreetselt klientide mobiilidesse. Teisisõnu ei pääse häkkerid klientide videomaterjalidele ligi, kui nad murraksid läbi näiteks ettevõtte serverist. Selleks, et näha klientide videoid, vajavad nad juurdepääsu nende telefonidele.

«Oleme väga teadlikud, et meie klientidele on privaatsus väga oluline,» sõnas ettevõtte kaasasutaja Charlie Hudson veebilehele www.cnet.com. «Me võtame kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et meie toode oleks võimalikult ohutu ja turvaline.»