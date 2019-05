Tütrega tülli pööranud Thomas Markle avas lapselapse sünni teemal suu

Täna hommikul sündis Briti prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan Markle’i peresse nende esimene poeg. Meghani isa Thomas, kes pole tütrega aasta aega suhelnud, on lapse sünnist kuuldes heatujuline, vahendab The Sun.

Thomas ütles, et loodab, et laps teenib rahvast armu, väärikuse ja auga. «Mul on hea meel kuulda, et emal ja lapsel läheb hästi,» ütles 74-aastane Thomas, kes elab Windsori lossist, kus laps sündis, 8850 kilomeetri kaugusel Mehhikos.

Thomas Markle ja tütar Meghan Markle olid aastate eest kui sukk ja saabas. FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Ma olen uhke, et mu lapselaps sündis Briti kuninglikku perekonda. Jumal õnnistagu seda last ning ma soovin talle head tervist ja õnne. Soovin õnne imearmsale tütrele hertsoginna Meghanile ja prints Harryle, Jumal hoidku kuningannat!» rääkis Thomas Markle The Sunile.

Thomas rääkis tütrega viimati pärast kuninglikku pulma eelmise aasta maikuus, kuhu mees tulla ei saanud, kuna sai südamerabanduse. Haiglas olles läks Thomas prints Harryga telefoni teel tülli ja pani kõne ära. Sellest ajast saati pole isa tütrega ühendust saanud, kuigi on korduvalt proovinud.