Palju õnne! Blogija Kristina Pärtelpoeg ootab last

«Ma olen rase. 50 meeldimist ja me ei tee aborti!» viskas Pärtelpoeg pildiallkirjas nalja. Pilt kogus kiirelt üle 1000 meeldimise, nii et lapse elu ohus pole.

Kuigi sõbrad ja fännid kahtlustasid esialgu, et tegemist on vaid naljaga, kinnitas Pärtelpoeg kommentaarides, et nii see pole. «Ausalt olen, ma tahtsin mingit naljakat pealkirja panna,» selgitas blogija.